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Кабинет БиоРезонанснойТерапии
5.5
Рейтинг

Кабинет БиоРезонанснойТерапии

Адреса
ул. Беломорская, 19А
оф. 3
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Информация

Диагностика организма методом ВРТ (аллергены, бактерии, вирусы, паразиты и др. заболевания), лечение широкого спектра заболеваний (аллергические, инфекционные, болевые синдромы и др. нарушения), прием педиатра.

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