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Кабинет БиоРезонанснойТерапии
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Диагностика организма методом ВРТ (аллергены, бактерии, вирусы, паразиты и др. заболевания), лечение широкого спектра заболеваний (аллергические, инфекционные, болевые синдромы и др. нарушения), прием педиатра.
Кабинет БиоРезонанснойТерапии - медицинское учреждение расположенное в железнодорожном районе города, осуществляет различные аппаратные обследования, как комплексная диагностика всего организма, так отдельно по органам человека и различным заболеваниям. Данная методика позволяет обнаружить не только уже имеющиеся, но и развивающиеся заболевания, которые еще не имеют симптомов и не проявляют себя.