Кабинет БиоРезонанснойТерапии - медицинское учреждение расположенное в железнодорожном районе города, осуществляет различные аппаратные обследования, как комплексная диагностика всего организма, так отдельно по органам человека и различным заболеваниям. Данная методика позволяет обнаружить не только уже имеющиеся, но и развивающиеся заболевания, которые еще не имеют симптомов и не проявляют себя.