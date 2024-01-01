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МРТ27
7.2
Рейтинг

МРТ27

Адреса
пер. Молдавский, 3А
2-й этаж
c 8:00 до 22:00. Сейчас закрыто. Откроется через 39 минут
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Информация

МРТ исследования и ультразвуковое исследование.

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