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МРТ27
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Информация
МРТ исследования и ультразвуковое исследование.
МРТ: головы (мозга, сосудов, придаточных пазух, орбит, гипофиза), основных сегментов позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-копчикового), суставов, мягких тканей, органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, почек и селезенки), органов малого таза (мочевого пузыря, матки, предстательной железы).
УЗИ: плода (I - триместр, II - триместр, III - триместр), установление срока беременности (до 12 недель), малого таза (женского), молочных желез.
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