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Пикассо
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Независимые центры рентгенодиагностики.
Центры "Пикассо" — главная федеральная компания в России в сфере независимой рентгенодиагностики челюстно-лицевой области.
Современные аппараты, высокий уровень сервиса и постоянное развитие. Сеть представлена в сорока городах России.
Профессиональный штат врачей-рентгенологов вынесет экспертную оценку по сложным случаям заболеваний ЧЛО.
Выполняются все виды стоматологических исследований: КТ (компьютерная томография) зубов, КТ челюстей, КТ пазух носа, КТ лобных пазух, ортопантомограмма (ОПТГ), телерентгенограмма (ТРГ), а также дополнительные услуги от независимых врачей-рентгенологов: описания исследований, разметка под имплатнтацию, расчет и анализ ТРГ, распечатка зоны интереса и другие.
Предварительная запись обязательна.
ООО "Пикассо".
Филиал находится в БЦ "Феликс-Сити".