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Пикассо
7.6
Рейтинг

Пикассо

Адреса
ДЦ "Дзержинского"
ул. Дзержинского, 65
БЦ "Феликс-Сити", 7-й этаж, оф. 714
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
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ДЦ "Краснореченская"
ул. Краснореченская, 74
вход с торца здания, 1-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
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Пт.
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