Центры "Пикассо" — главная федеральная компания в России в сфере независимой рентгенодиагностики челюстно-лицевой области.

Современные аппараты, высокий уровень сервиса и постоянное развитие. Сеть представлена в сорока городах России.

Профессиональный штат врачей-рентгенологов вынесет экспертную оценку по сложным случаям заболеваний ЧЛО.

Выполняются все виды стоматологических исследований: КТ (компьютерная томография) зубов, КТ челюстей, КТ пазух носа, КТ лобных пазух, ортопантомограмма (ОПТГ), телерентгенограмма (ТРГ), а также дополнительные услуги от независимых врачей-рентгенологов: описания исследований, разметка под имплатнтацию, расчет и анализ ТРГ, распечатка зоны интереса и другие.

Предварительная запись обязательна.

ООО "Пикассо".

Филиал находится в БЦ "Феликс-Сити".