Анонимный наркологический центр "Последний шанс" предоставляет больным людям квалифицированные услуги высококлассных специалистов на всех стадиях наркомании и алкоголизма.

Вот только несколько причин, по которым доверяют и выбирают учреждение для прохождения лечения и реабилитации зависимостей: