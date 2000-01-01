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Последний Шанс
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Последний Шанс

В клинике 3 врача
Адреса
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 122Б
c 9:00 до 23:59. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Кичигин Андрей Викторович

Кичигин Андрей Викторович

Нарколог, Психиатр
Стаж 11 лет
Нарколог, Психиатр
Стаж 11 лет
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Хон Владислав Киливич

Хон Владислав Киливич

Психиатр
Стаж 30 лет
Психиатр
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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Доступен вызов на дом
Ульянов Владислав Владимирович

Ульянов Владислав Владимирович

Нарколог, Психиатр
Стаж 11 лет
Нарколог, Психиатр
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доступен вызов на дом

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