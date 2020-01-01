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Здравия
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Здравия

Адреса
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 22
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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ул. 65-летия Победы, 1
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Медицинский, лечебный массаж.

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