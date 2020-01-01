Лечебный массаж помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: остеохондрозе, артрите, радикулите, параличе конечностей и восстановлении после травм. А также при заболеваниях кишечника, дыхательных путей и проблемах с кровообращением. Сертифицированные специалисты с медицинским образованием.

Стоимость:

Общий массаж (60 мин) - 1400 руб.;

Релаксирующий массаж (60 мин) - 1400 руб.;

Спортивный массаж (30/60 мин) - 1000/1600 руб.;

Лимфодренажный массаж (60 мин) - 1500 руб.;

Антицеллюлитный массаж (30/60 мин) - 800/1500 руб.;

Массаж лица (30 мин) - 700 руб.;

Сухожильный массаж лица (60 мин) - 1300 руб.;

Массаж ног без стоп (30 мин) - 800 руб.;

Массаж стоп (30 мин) - 500 руб.;

Массаж рук (30 мин) - 550 руб.;

Массаж спины (30 мин) - 800 руб.;

Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин) - 600 руб.;

Спина+шейно-воротниковая зона (45 мин) - 1000 руб.;

Массаж головы (20 мин) - 500 руб.;

Висцеральный массаж (45 мин) - 1200 руб.;

Лечебный массаж (30 мин) - 800 руб.;

Липодиструктивный массаж+компрессионное обёртывание - 1000 руб.

ООО "Здравия".