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Здравия
Адреса
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 22
ул. 65-летия Победы, 1
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Информация
Медицинский, лечебный массаж.
Лечебный массаж помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: остеохондрозе, артрите, радикулите, параличе конечностей и восстановлении после травм. А также при заболеваниях кишечника, дыхательных путей и проблемах с кровообращением. Сертифицированные специалисты с медицинским образованием.
Стоимость:
- Общий массаж (60 мин) - 1400 руб.;
- Релаксирующий массаж (60 мин) - 1400 руб.;
- Спортивный массаж (30/60 мин) - 1000/1600 руб.;
- Лимфодренажный массаж (60 мин) - 1500 руб.;
- Антицеллюлитный массаж (30/60 мин) - 800/1500 руб.;
- Массаж лица (30 мин) - 700 руб.;
- Сухожильный массаж лица (60 мин) - 1300 руб.;
- Массаж ног без стоп (30 мин) - 800 руб.;
- Массаж стоп (30 мин) - 500 руб.;
- Массаж рук (30 мин) - 550 руб.;
- Массаж спины (30 мин) - 800 руб.;
- Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин) - 600 руб.;
- Спина+шейно-воротниковая зона (45 мин) - 1000 руб.;
- Массаж головы (20 мин) - 500 руб.;
- Висцеральный массаж (45 мин) - 1200 руб.;
- Лечебный массаж (30 мин) - 800 руб.;
- Липодиструктивный массаж+компрессионное обёртывание - 1000 руб.
ООО "Здравия".
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