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Зрение
4.8
Рейтинг

Зрение

Адреса
ул. Карла Маркса, 59
ТЦ "Дом Одежды", 1-й этаж, оф. 29
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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ул. Суворова, 51
ТЦ "ЭВР", 3-й этаж, бут. 19
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Компьютерная диагностика зрения, периметрия, тонометрия. Подбор контактных линз и очков. Обследование детей с 4-х лет.

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