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Зрение
Адреса
ул. Карла Маркса, 59
ТЦ "Дом Одежды", 1-й этаж, оф. 29
ул. Суворова, 51
ТЦ "ЭВР", 3-й этаж, бут. 19
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Информация
Компьютерная диагностика зрения, периметрия, тонометрия. Подбор контактных линз и очков. Обследование детей с 4-х лет.
Филиалы находятся в ТЦ "Дом Одежды", ТЦ "ЭВР".
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