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Клиники Хабаровска
6 клиник
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 1 врач
ул. Льва Толстого, 12
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В клинике 69 врачей
Государственная
пер. Казарменный, 4
В клинике 48 врачей
Государственная
ул. Тургенева, 79
В клинике 140 врачей
Государственная
ул. Ленина, 67
ул. Тихоокеанская, 189А