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Клиники Хабаровска

5 клиник
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Нейрохирургия
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Наша клиника
4.2
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Наша клиника
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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Дорожная клиническая больница
3.4
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Дорожная клиническая больница
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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Белая клиника
0.0
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Белая клиника
В клинике 17 врачей
ул. Советская, 2
ул. Тургенева, 49
Нейроклиника
4.3
Рейтинг

Нейроклиника
ул. Лермонтова, 3
ул. Владивостокская, 22
Команда объединила лучшие образовательные центры, клиники и лаборатории. Это даёт возможность получить высококвалифицированную помощь и консультации в клиниках России и Дальнего Востока. Специализация клиники - диагностика и лечение неврологических заболеваний у детей и взрослых.
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Краевая клиническая больница №2
2.7
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2
В клинике 216 врачей
Государственная
ул. Павловича, 1Б