Клиники Хабаровска

Команда объединила лучшие образовательные центры, клиники и лаборатории. Это даёт возможность получить высококвалифицированную помощь и консультации в клиниках России и Дальнего Востока. Специализация клиники - диагностика и лечение неврологических заболеваний у детей и взрослых.