- Главная
- Все клиники
- Нейрохирургия
Клиники Хабаровска
5 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
Записаться на приём
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
Записаться на приём
В клинике 17 врачей
ул. Советская, 2
ул. Тургенева, 49
ул. Лермонтова, 3
ул. Владивостокская, 22
Команда объединила лучшие образовательные центры, клиники и лаборатории. Это даёт возможность получить высококвалифицированную помощь и консультации в клиниках России и Дальнего Востока. Специализация клиники - диагностика и лечение неврологических заболеваний у детей и взрослых.
В клинике 216 врачей
Государственная
ул. Павловича, 1Б