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  3. Абиева Анжелика Владимировна
Абиева Анжелика Владимировна
6.3
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Абиева Анжелика Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Стоматология, 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен до 13.02.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
1 отзыв

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