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Абрашина Татьяна Михайловна
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Абрашина Татьяна Михайловна

Зубной врач
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, зубной врач, 1972 г. окончания.
  • Сертификат А № 3681289 «Стоматологическая помощь населению».
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

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