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Абрашина Татьяна Михайловна
6.0
0
Абрашина Татьяна Михайловна
Зубной врач
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХМУ, зубной врач, 1972 г. окончания.
Сертификат А № 3681289 «Стоматологическая помощь населению».
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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