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Верпах Людмила Павловна
6.2
1

Верпах Людмила Павловна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, Зубной врач, 1975 г.
  • Сертификат по Стоматологии №727180411578, до 29 мая 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
1 отзыв

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