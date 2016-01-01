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  3. Адливанкина Тамара Михайловна
Адливанкина Тамара Михайловна
6.0
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Адливанкина Тамара Михайловна

Пульмонолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Токсикология, 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
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