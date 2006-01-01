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Вишневская Нина Давидовна
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Вишневская Нина Давидовна

Пульмонолог
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Пульмонология, 2006 г.
  • ИПКСЗ, Пульмонология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
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