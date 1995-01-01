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Агиевич Татьяна Борисовна
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Агиевич Татьяна Борисовна

Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Кардиология, 2015 г.
  • ДВГМУ, вопросы кардиологии, 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2200 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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