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Ахраменко Александр Николаевич
6.3
3
Ахраменко Александр Николаевич
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат № 0127240557835, (Терапия) до 31.08.2020 г.
Сертификат № 0127240879078, (Кардиология) до 07.05.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
ДНК-Лаборатория
ул. Дзержинского, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Кардиолог
По запросу
3 отзыва
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