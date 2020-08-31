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  3. Ахраменко Александр Николаевич
Ахраменко Александр Николаевич
6.3
3

Ахраменко Александр Николаевич

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0127240557835, (Терапия) до 31.08.2020 г.
  • Сертификат № 0127240879078, (Кардиология) до 07.05.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
ДНК-Лаборатория
ул. Дзержинского, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Кардиолог
По запросу
3 отзыва

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