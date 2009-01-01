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Алексеева Марина Викторовна
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Алексеева Марина Викторовна
Хирург
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Информация о враче
Образование
Читинская государственная медицинская академия, Специальность "Лечебное дело", г. Чита, 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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