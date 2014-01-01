Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Кашлев Евгений Игоревич
6.0
0
Кашлев Евгений Игоревич
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Сертификат по специальности "Хирургия", до 2019 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Хирургия, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Хирург
1000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Хвостиков
Максим Сергеевич
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
6.9
4
Записаться
Пучнин
Вадим Витальевич
Хирург
,
Рентгенолог
6.3
3
Записаться
Ибодуллоев
Хуршед Убайдуллоевич
Хирург
6.6
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...