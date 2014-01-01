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Кашлев Евгений Игоревич
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Кашлев Евгений Игоревич

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Хирургия", до 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Хирургия, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Хирург
1000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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