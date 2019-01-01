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Алиев Умид Камилович

Алиев Умид Камилович

Стоматолог-гигиенист
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Стоматология профилактическая", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу

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