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Андриевский Роман Анатольевич
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Андриевский Роман Анатольевич

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Психиатрия", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психиатрия, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Психиатрия-наркология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
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