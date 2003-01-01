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Анисимов Виктор Викторович
6.0
0
Анисимов Виктор Викторович
Кардиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания
ДВГМУ, специализация "Кардиология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, специальность "Кардиология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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