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  3. Анисимов Виктор Викторович
Анисимов Виктор Викторович
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Анисимов Виктор Викторович

Кардиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания
  • ДВГМУ, специализация "Кардиология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, специальность "Кардиология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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