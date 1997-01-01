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  3. Анненкова Анна Анатольевна
Анненкова Анна Анатольевна
5.7
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Анненкова Анна Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1997 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • Ассоциация Стоматологов России
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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