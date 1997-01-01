Анненкова Анна Анатольевна
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием: лечение различных форм кариеса, пульпита, периодонтита, герметизация фисур, штифтовые конструкции, реставрационные работы, снятие твердых зубных отложений, профессиональная гигиена полости рта.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Загрузка комментариев...