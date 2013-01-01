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Антонов Александр Вадимович
6.3
1
Антонов Александр Вадимович
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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