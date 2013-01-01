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Антонов Александр Вадимович
6.3
1

Антонов Александр Вадимович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

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