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Арлинская Светлана Борисовна
6.0
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Арлинская Светлана Борисовна
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Интернатура по специальности "Внутренние болезни", 1981 г.
Курсы повышения квалификации
Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
ИПКСЗ, Терапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Участие в семинарах, конференциях, профессиональных объединениях: ежемесячно в рамках конференций ИПКСЗ, ДВГМУ.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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