  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Арлинская Светлана Борисовна
Арлинская Светлана Борисовна
6.0
0

Арлинская Светлана Борисовна

Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Внутренние болезни", 1981 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • ИПКСЗ, Терапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в семинарах, конференциях, профессиональных объединениях: ежемесячно в рамках конференций ИПКСЗ, ДВГМУ.
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи