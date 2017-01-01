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Астафьева Екатерина Ивановна
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Астафьева Екатерина Ивановна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. - 1988 г.
ДВГМУ, Травматология и Ортопедия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2017 г.
ИПКСЗ, Трансфузиология, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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