  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Астафьева Екатерина Ивановна
Астафьева Екатерина Ивановна
6.0
0

Астафьева Екатерина Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. - 1988 г.
  • ДВГМУ, Травматология и Ортопедия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Трансфузиология, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи