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Ладная Анна Алексеевна
6.3
1
Ладная Анна Алексеевна
Педиатр
,
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агенства по здравоохран., 2013 г., Педиатрия, врач
ДВГМУ, Интернатура, Педиатрия, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
1 отзыв
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