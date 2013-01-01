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  3. Ладная Анна Алексеевна
Ладная Анна Алексеевна
6.3
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Ладная Анна Алексеевна

Педиатр, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агенства по здравоохран., 2013 г., Педиатрия, врач
  • ДВГМУ, Интернатура, Педиатрия, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
1 отзыв

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