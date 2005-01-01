Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Астахова Анжелика Владимировна
6.0
0
Астахова Анжелика Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тафи-Диагностика
ул. Запарина, 49
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Зобнина
Светлана Анатольевна
Педиатр
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Высокина
Ирина Маратовна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. клинико-диагностической лабораторией
6.3
1
Записаться
Силютина
Валентина Витальевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...