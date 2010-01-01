Цурикова Людмила Алексеевна
Стаж не указан / Врач первой категории
Озонотерапевт, мезотерапевт. (Озонотерапия). Оказывает: консультативную, лечебно-профилактическую помощь при различных заболеваниях с применением озона: бронхиальная астма, псориаз, нейродермит, герпетическая инфекция, заболеваний желудочно-кишечного тракта, кожных заболеваниях. Профилактика различных респираторных инфекций; Лечебный массаж с озоном при остеохондрозах; Тюбаж печени Антицеллюлитная программа (озон+массаж), Мезотерапия лица и тела (стрии, подтяжка, омоложение), Косметологические услуги по уходу за телом (обертование, маски, ароматерапия)
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Адреса и стоимость приёма
ул. Аксёнова, 41
ул. Аксёнова, 26А
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Озонотерапевт
По запросу
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