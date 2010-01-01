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  3. Цурикова Людмила Алексеевна
Цурикова Людмила Алексеевна
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Цурикова Людмила Алексеевна

Физиотерапевт, Врач клинической лабораторной диагностики, Озонотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Физиотерапия и курортология, 2010 г.
  • ДВГМУ, Физиотерапия и курортология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Озонотерапевт
По запросу
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