Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Аулова Ирина Николаевна
6.0
0
Аулова Ирина Николаевна
Ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Сертификат № 0727180511725 по апрель 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чесноков
Антон Владимирович
Ортопед
,
Травматолог-ортопед
6.3
2
Записаться
Быстрицкий
Андрей Игоревич
Ортопед
6.0
0
Записаться
Сопова
Елена Сергеевна
Ортопед
,
Травматолог-ортопед
,
Врач ЛФК
,
Спортивный врач
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...