Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Долганин Константин Николаевич
5.7
2
Долганин Константин Николаевич
Ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Ортопед
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Быстрицкий
Андрей Игоревич
Ортопед
6.0
0
Записаться
Чесноков
Антон Владимирович
Ортопед
,
Травматолог-ортопед
6.3
2
Записаться
Белобратова
Людмила Николаевна
Ортопед
,
Травматолог-ортопед
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...