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  3. Долганин Константин Николаевич
Долганин Константин Николаевич
5.7
2

Долганин Константин Николаевич

Ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Ортопед
По запросу
2 отзыва

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