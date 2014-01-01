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  3. Авученкова Екатерина Михайловна
Авученкова Екатерина Михайловна
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Авученкова Екатерина Михайловна

Психолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация "Педагогика и психология", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Ключ
ул. Павловича, 13
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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