Сидорова Нина Петровна

В 1999 г. на базе на базе городского психотерапевтического отделения прошла подготовку по психологической коррекции в рамках программы психологической реабилитации пациентов, страдающих алкогольной зависимостью и выполняла функции клинического психолога при ведении пациентов данной нозологии.

Обучение по программе «методы психологической диагностики» при ДВГМУ, 2000 г.

Прошла семинар-тренинг «Базовые навыки нейролингвистического программирования», 2000 г.