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  3. Сидорова Нина Петровна
Сидорова Нина Петровна
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Сидорова Нина Петровна

Психолог
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный институт искусств и культуры, Психологический факультет, 1999 г.- 2004 гг
  • Сертифицированный гештальттерапевт, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • В 1999 г. на базе на базе городского психотерапевтического отделения прошла подготовку по психологической коррекции в рамках программы психологической реабилитации пациентов, страдающих алкогольной зависимостью и выполняла функции клинического психолога при ведении пациентов данной нозологии.
  • Обучение по программе «методы психологической диагностики» при ДВГМУ, 2000 г.
  • Прошла семинар-тренинг «Базовые навыки нейролингвистического программирования», 2000 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В октябре 1996 года прошла конкурсный отбор, специальную подготовку и получила сертификат консультанта Телефон экстренной психологической помощи, работала телефонистом-консультантом «Телефона Доверия». В тот же период прошла подготовку по психодиагностике, по совместительству работала помощником психолога-психометриста.
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
2000 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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