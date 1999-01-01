Сидорова Нина Петровна

Практикует гештальт-подход в психологическом консультировании.
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный институт искусств и культуры, Психологический факультет, 1999 г.- 2004 гг
Сертифицированный гештальттерапевт, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
В 1999 г. на базе на базе городского психотерапевтического отделения прошла подготовку по психологической коррекции в рамках программы психологической реабилитации пациентов, страдающих алкогольной зависимостью и выполняла функции клинического психолога при ведении пациентов данной нозологии.
Обучение по программе «методы психологической диагностики» при ДВГМУ, 2000 г.
Прошла семинар-тренинг «Базовые навыки нейролингвистического программирования», 2000 г.
Первичная специализация по позитивной психотерапии на базе регионального центра позитивной психотерапии, 2001-2002 гг.
Участие в семинаре-тренинге «Психология защиты и нападения: эффективное поведение в угрожаемых ситуациях», 2001-2002 гг.
Курс очного обучения при НИПНИ им.В.М.Бехтерева по программе последипломного образования по медицинской психологии, 2004 г.
Образовательная программа по системной семейной терапии по Б.Хеллингеру, 2004-2006 гг.
Профессиональная переподготовка по специальности «Психотерапия» при ДВГМУ, 2006-2007 гг.
Повышение квалификации: «Медицинская психология», ИПКСЗ.
Московский Гештальт Институт. Первая и вторая ступени обучения, 2009-2012 гг.
Программа по специализации «ведение групп, динамика групповых процессов» при московском Гештальт Институте, 2011-2012 гг.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
В октябре 1996 года прошла конкурсный отбор, специальную подготовку и получила сертификат консультанта Телефон экстренной психологической помощи, работала телефонистом-консультантом «Телефона Доверия». В тот же период прошла подготовку по психодиагностике, по совместительству работала помощником психолога-психометриста.
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