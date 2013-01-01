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  3. Булатова Мария Александровна
Булатова Мария Александровна
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Булатова Мария Александровна

Психолог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский психолого-социальный университет» г. Хабаровск, "Психология", 2015 г. окончания.
  • Магистратура по специальности "Психология", 2017 г. - 2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение по программе подготовки телефонистов консультантов телефона доверия (экстренная психологическая помощь по телефону) (сертификат. 2014г. 412 часов. г. Хабаровск)
  • Обучение консультантов общероссийского детского телефона доверия. (Удостоверение о повышении квалификации. «ТОГУ» 2015г.) 72 часа. г. Хабаровск
  • Условия и принципы эффективного консультирования супружеских пар. (удостоверение о повышении квалификации. «Московский психолого-социальный университет») . 2015г. 144 часа. г. Хабаровск
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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