Булатова Мария Александровна

Обучение по программе подготовки телефонистов консультантов телефона доверия (экстренная психологическая помощь по телефону) (сертификат. 2014г. 412 часов. г. Хабаровск)

Обучение консультантов общероссийского детского телефона доверия. (Удостоверение о повышении квалификации. «ТОГУ» 2015г.) 72 часа. г. Хабаровск

Условия и принципы эффективного консультирования супружеских пар. (удостоверение о повышении квалификации. «Московский психолого-социальный университет») . 2015г. 144 часа. г. Хабаровск