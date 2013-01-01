Булатова Мария Александровна

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский психолого-социальный университет» г. Хабаровск, "Психология", 2015 г. окончания.
Магистратура по специальности "Психология", 2017 г. - 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Обучение по программе подготовки телефонистов консультантов телефона доверия (экстренная психологическая помощь по телефону) (сертификат. 2014г. 412 часов. г. Хабаровск)
Обучение консультантов общероссийского детского телефона доверия. (Удостоверение о повышении квалификации. «ТОГУ» 2015г.) 72 часа. г. Хабаровск
Условия и принципы эффективного консультирования супружеских пар. (удостоверение о повышении квалификации. «Московский психолого-социальный университет») . 2015г. 144 часа. г. Хабаровск
Метафорические ассоциативные карты в практической деятельности психолога. (удостоверение о повышении квалификации. Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский психолого-социальный университет»); 2015г. 144 часа. г. Хабаровск
Проективные техники и технологии в практической деятельности психолога. (удостоверение о повышении квалификации. «Дальневосточный институт психологии и психоанализа». 2015г. 160 часов. г. Хабаровск
Диплом о профессиональной переподготовке. «Теория и практика прикладного и клинического психоанализа». («Дальневосточный институт психологии и психоанализа»). 2015г. 524 часа. г. Хабаровск
Сертификат. Обучения «Патопсихология и психодиагностика в клинической психологии. 2013г. 30 часов. г. Хабаровск
Теория и практика прикладной и клинической психологии. (диплом о профессиональной переподготовке. «Институт психотерапии и клинической психологии». г. Москва 2017г. 1500часов.
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