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Винюкова Дарья Александровна
Винюкова Дарья Александровна
Массажист
,
Бобат терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Диплом Хабаровского государственного медицинского колледжа по специальности «медицинская сестра»
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности «Лечебная физкультура»
Сертификат по специальности «Специалист по адаптивной физической культуре»
Сертификат по направлению «Физическая реабилитация детей от 7-10л с хронической пневмонией»
Сертификат по «Сестринское дело в травматологии»
Сертификат по специальности «Бобат-терапия для детей до года»
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
10
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Бобат терапевт
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