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  3. Винюкова Дарья Александровна
Винюкова Дарья Александровна

Винюкова Дарья Александровна

Массажист, Бобат терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Диплом Хабаровского государственного медицинского колледжа по специальности «медицинская сестра»
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности «Лечебная физкультура»
  • Сертификат по специальности «Специалист по адаптивной физической культуре»
  • Сертификат по направлению «Физическая реабилитация детей от 7-10л с хронической пневмонией»
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 10
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Бобат терапевт
По запросу

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