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Бабаева Зарина Зейнулаховна
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Бабаева Зарина Зейнулаховна
Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ,по специальности "Стоматология", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, "Стоматология общей практики", 2016 г.
ДВГМУ, "Стоматология общей практики", 2016 г.
ДВГМУ, "Стоматология терапевтическая", 2016 г.
Семинар "Все о том, как объединить красоту и мощь", 2016 г.
Семинар "Выбор технологии пломбирования корневого канала", г. Хабаровск, 2016 г.
Семинар "Современный подход к лечению апикального периодонтита. Закрытие широких апикальных отверстий", 2017 г.
Семинар "Технические аспекты эндодонтии", 2017 г.
Семинар "Простые решения сложных случаев в эндодонтии от проекта StyleItylianoEndodontics", г. Москва, 2018 г.
Семинар "Дентальная фотография", г. Москва, 2018 г.
Семинар "Иновационная стоматология и управление стоматологической клиникой", 2018 г.
Практический курс. Семинар «Микропротезирование. Практический курс по реконструкции верхнего и нижнего зубного ряда с помощью абгезивных микропротезов. Виниры. Вкладки.»
Семинар «Восстановление анатомической формы зубов в эстетических реставрациях»
Еще 9
Участие в ассоциациях
Участие в конгрессе "Has attended the international endodontic congress", г. Москва, 2021 г.
Опыт работы
Стоматолог-терапевт, стоматология "Эстетика", с 2015 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетика
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Сок
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 78
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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