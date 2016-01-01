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  3. Бабаева Зарина Зейнулаховна
Бабаева Зарина Зейнулаховна
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Бабаева Зарина Зейнулаховна

Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ,по специальности "Стоматология", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, "Стоматология общей практики", 2016 г.
  • ДВГМУ, "Стоматология общей практики", 2016 г.
  • ДВГМУ, "Стоматология терапевтическая", 2016 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Участие в конгрессе "Has attended the international endodontic congress", г. Москва, 2021 г.
Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, стоматология "Эстетика", с 2015 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетика
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
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Доступна онлайн запись
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