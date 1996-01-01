Бабенко Наталья Леонидовна

ИПКСЗ "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", повышение квалификации каждые 5 лет.

ХГМИ, Амбулаторная помощь беременным и гинекологическим больным, 1996 г.

ХГМИ, Первичная специализация по ультразвуковой диагностике, 2002 г.