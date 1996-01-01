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Бабенко Наталья Леонидовна
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Бабенко Наталья Леонидовна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", на базе Родильного дома №3 и гинекологического отделения Железнодорожной больницы, г. Хабаровск, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", повышение квалификации каждые 5 лет.
  • ХГМИ, Амбулаторная помощь беременным и гинекологическим больным, 1996 г.
  • ХГМИ, Первичная специализация по ультразвуковой диагностике, 2002 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • с 2003 г. врач УЗД
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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