Бабенко Наталья Леонидовна
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Печатные работы «Тактика ведения беременности у женщин с миомой матки с низкой степенью риска в условиях женской консультации». Сборник научных трудов «Новые технологии в акушерстве и гинекологии Хабаровска 2006». стр. 92-99.
Пренатальная диагностика редких врожденных пороков и синдромов. Спондилокостальный дизостоз Jarcho-Levin. Журнал «Пренатальная диагностика» 2007 т. 6 №1 стр.20-22
Значение выявляемости хромосомных нарушений у плода и пути совершенствования их пренатальной диагностики. Сборник научных трудов «Доказательная медицина-основа современного здравоохранения» 2007г.стр.25-27
Пренатальная ультразвуковая диагностика патологии лимфатической системы. Сборник научных трудов «Доказательная медицина-основа современного здравоохранения» 2007г.стр.93-95
Пренатальная диагностика редких врожденных пороков и синдромов. XXII.Злокачественная гемангиоперицитома поясничной области. Журнал «Пренатальная диагностика» 2008 т. 7 №3 стр.195-197
Случай пренатальной диагностики внутричерепног
Пренатальная диагностика редких врожденных пороков и синдромов. Спондилокостальный дизостоз Jarcho-Levin. Журнал «Пренатальная диагностика» 2007 т. 6 №1 стр.20-22
Значение выявляемости хромосомных нарушений у плода и пути совершенствования их пренатальной диагностики. Сборник научных трудов «Доказательная медицина-основа современного здравоохранения» 2007г.стр.25-27
Пренатальная ультразвуковая диагностика патологии лимфатической системы. Сборник научных трудов «Доказательная медицина-основа современного здравоохранения» 2007г.стр.93-95
Пренатальная диагностика редких врожденных пороков и синдромов. XXII.Злокачественная гемангиоперицитома поясничной области. Журнал «Пренатальная диагностика» 2008 т. 7 №3 стр.195-197
Случай пренатальной диагностики внутричерепног
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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