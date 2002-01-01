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Воложанин Андрей Андреевич
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Воложанин Андрей Андреевич

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2002-2008 гг.
  • Ординатура на базе НИИ Охраны материнства и детства, специализация "Педиатрия", 2008-2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переподготовка на базе ИПКСЗ по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2010 г.
  • Повторная переподготовка на базе ИПКСЗ по специальности "Ультразвуковая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы", 2012 г.
  • Присвоена вторая квалификационная категория по специальности ультразвуковая диагностика, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, НИИ Охраны материнства и детства, 2010-2014 гг.
  • Врач УЗД, НИИ Охраны материнства и детства, с 2010 г. по настоящее время
  • Врач УЗД, КСТ, с 2013 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
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