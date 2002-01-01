Воложанин Андрей Андреевич
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Консультация детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Консультация детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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