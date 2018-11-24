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  3. Баданина Людмила Руслановна
Баданина Людмила Руслановна
6.3
1

Баданина Людмила Руслановна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Нижегородское медицинское училище № 3, 2002 г.окончания.
  • Сертификат № 0727180066547 «Стоматологическая помощь населению», 24.11.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Зубной врач
По запросу
1 отзыв

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