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Баданина Людмила Руслановна
6.3
1
Баданина Людмила Руслановна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нижегородское медицинское училище № 3, 2002 г.окончания.
Сертификат № 0727180066547 «Стоматологическая помощь населению», 24.11.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Зубной врач
По запросу
1 отзыв
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