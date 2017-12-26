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  3. Баглай Елизавета Александровна
Баглай Елизавета Александровна
5.9
2

Баглай Елизавета Александровна

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2008 г. окончания
  • ГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет"  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", 2009 г.
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Хирургия", 26.12.2017
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1500 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1500 р
2 отзыва

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