Баглай Елизавета Александровна

ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2008 г. окончания
ГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", 2009 г.
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Хирургия", 26.12.2017
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