  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Трешкин Андрей Васильевич
Трешкин Андрей Васильевич
6.3
1

Трешкин Андрей Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи