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Трешкин Андрей Васильевич
6.3
1
Трешкин Андрей Васильевич
Травматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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