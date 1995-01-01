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Барабаш Павел Иванович
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Барабаш Павел Иванович

Психолог
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Информация о враче
Образование
  • Академия Психологии, Предпринимательства и Менеджмента, специализация "Бакалавр психологии", 1995 - 1006 гг.
  • Международная Академия Психологии (СПб), Психология, 1996 - 1998 гг.
  • СПб Институт Гештальта, Психолог-консультант, 2002 - 2004 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Эриксоновский гипноз и психотерапия (Ф.Бусс - Англия, Г.Ластиг - США, Ж.Годен - Франция, Л.Кроль - Россия, 60 часов), 1992 г.
  • Курс "НЛП-практик" (М.Пальчик, Новокузнецк, 100 часов), 1992 г.
  • Клинический гипноз и эриксоновская психотерапия (Ж.Годен - Франция, 50 часов), 1993 г.
Еще 16
Участие в ассоциациях
  • Общероссийская Профессиональная Психотарепвтическая Лига
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр НЛП
ул. Костромская, 48Б
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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