Барабаш Павел Иванович

Эриксоновский гипноз и психотерапия (Ф.Бусс - Англия, Г.Ластиг - США, Ж.Годен - Франция, Л.Кроль - Россия, 60 часов), 1992 г.

Курс "НЛП-практик" (М.Пальчик, Новокузнецк, 100 часов), 1992 г.

Клинический гипноз и эриксоновская психотерапия (Ж.Годен - Франция, 50 часов), 1993 г.