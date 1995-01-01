Барабаш Павел Иванович
Стаж не указан
Диплом кандидата физико-математических наук
Диплом доцента
Старший Научный Сотрудник Российской Академии Наук
Член-корр. СПб Академии Психологии
Действительный член общества психологов Российской Академии Наук
Мастер НЛП (M.A.NLP) и Тренер НЛП
Действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги
Гештальт-терапевт
Кандидат в мастера по шахматам
Диплом доцента
Старший Научный Сотрудник Российской Академии Наук
Член-корр. СПб Академии Психологии
Действительный член общества психологов Российской Академии Наук
Мастер НЛП (M.A.NLP) и Тренер НЛП
Действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги
Гештальт-терапевт
Кандидат в мастера по шахматам
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Адреса и стоимость приёма
ул. Костромская, 48Б
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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