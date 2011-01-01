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  3. Садовская Татьяна Александровна
Садовская Татьяна Александровна
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Садовская Татьяна Александровна

Психолог
Стаж 19 лет
Принимает детей
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Образование

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Курсы повышения квалификации
  • Психологическая помощь подросткам и юношам в преодолении кризиса, 32 ч., КГБ ОУ КЦПМСС, г.Хабаровск, 2011г.
  • Техники арт-терапии (глинотерапия, песочная терапия, рисование на зеркалах) в работе с подростками», 40ч., КГБ ОУ КЦПМСС, г.Хабаровск, 2011г.
  • ««Прощание с конфликтом: как сохранить человеческое измерение? Методы арт-терапии в работе с конфликтами», 16 ч., КГБ ОУ КЦПМСС, г.Хабаровск, 2012г.
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
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