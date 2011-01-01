Садовская Татьяна Александровна
Стаж 19 лет
Принимает детей
Работает с трудными жизненными ситуациями (утрата, развод, личностные кризисы), проблемами детско-родительских отношений, отношениями с окружающими, одиночество, личные проблемы (депрессия, тревожные и навязчивые состояния, страхи, обида, ревность, трудности в общении, неуверенность), семейные проблемы, нарушения в подведении, сложности в адаптации в детском саду и школе, выбор или принятие решения, постановка и достижение цели. В своей работе использует методы когнитивно-поведенческой терапии, арт-терапии, песочной терапии, телесно-ориентированной терапии.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Загрузка комментариев...