Садовская Татьяна Александровна

Психологическая помощь подросткам и юношам в преодолении кризиса, 32 ч., КГБ ОУ КЦПМСС, г.Хабаровск, 2011г.

Техники арт-терапии (глинотерапия, песочная терапия, рисование на зеркалах) в работе с подростками», 40ч., КГБ ОУ КЦПМСС, г.Хабаровск, 2011г.

««Прощание с конфликтом: как сохранить человеческое измерение? Методы арт-терапии в работе с конфликтами», 16 ч., КГБ ОУ КЦПМСС, г.Хабаровск, 2012г.