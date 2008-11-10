Баранов Александр Леонидович
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Доступен вызов на дом
Удостоверение № П-04581 от 10.11.2008 Краевой аттестационной комиссии МЗ ХК по аттестации специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим и профессиональным образованием о присвоении высшей квалификационной категории по специальности "Кардиология".
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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