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Баранов Александр Леонидович
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Баранов Александр Леонидович

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Внутренние болезни", на базе Городской Больницы №1 г. Хабаровска, 1980 -1981 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации "Кардиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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