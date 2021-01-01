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Баранова Алина Витальевна
6.0
0
Баранова Алина Витальевна
Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Сертификат по специальности "Инфекционные болезни", № 0127240879113, до 2021 г.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", № 012724097742, до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
Консультация взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов
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