Баранова Татьяна Ивановна

Опытный врач - кардиолог. В работе очень внимательна, особое внимание обращает на необходимость точного приема препаратов и соблюдения профилактического режима у своих пациентов. Активно сотрудничает с другими специалистами (эндокринологом, аллергологом, неврологом), выступает в роли эксперта на клинических консилиумах. Имеет большой опыт в ведении пациентов перенесших инфаркт миокарда - с 1989 по 2000 гг. занималась реабилитацией пациентов на поликлиническом этапе.

Татьяна Ивановна Баранова является заместителем главного врача медицинского центра "Домашний Доктор".