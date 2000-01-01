Баранова Татьяна Ивановна
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Опытный врач - кардиолог. В работе очень внимательна, особое внимание обращает на необходимость точного приема препаратов и соблюдения профилактического режима у своих пациентов. Активно сотрудничает с другими специалистами (эндокринологом, аллергологом, неврологом), выступает в роли эксперта на клинических консилиумах. Имеет большой опыт в ведении пациентов перенесших инфаркт миокарда - с 1989 по 2000 гг. занималась реабилитацией пациентов на поликлиническом этапе.
Татьяна Ивановна Баранова является заместителем главного врача медицинского центра "Домашний Доктор".
Татьяна Ивановна Баранова является заместителем главного врача медицинского центра "Домашний Доктор".
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
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