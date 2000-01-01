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Баранова Татьяна Ивановна
6.6
2

Баранова Татьяна Ивановна

Кардиолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", на базе Городской Больницы №1, 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Свидетельство о повышении квалификации ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, "Кардиология", 216 часов, 2007 г.
  • Сертификат "Кардиология", ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
2 отзыва

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