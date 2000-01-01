Ляпунова Юлия Федоровна
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём детей
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
800 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём детей
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
800 р
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём детей
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1000 р
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