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Ляпунова Юлия Федоровна
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Ляпунова Юлия Федоровна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2000 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2002 г.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по детской кардиологии на базе Педиатрической академии г. Санкт-Петербурга, 2011 г.
  • ДВГМУ, Кардиология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2011 г. по настоящее время работает детским кардиологом федерального кардиологического центра.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём детей
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
800 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём детей
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
800 р
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Невродом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём детей
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1000 р
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