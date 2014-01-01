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Баранский Александр Валентинович
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Баранский Александр Валентинович

Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Хирургия" 1993 г. окончания.
  • Сертификат специалиста по Хирургии 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Дорогая Мадлен
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1350 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1100 р
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