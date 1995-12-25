Приходько Ольга Владимировна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эстетическая проктология (устранение косметических дефектов аноректальной зоны).
Лечение трещин прямой кишки и геморроя консервативно и комбинированно с использованием малоинвазивных современных методик.
Владение методикой дезартеризации - самым современным методом лечения геморроя путем прошивания геморроидальных сосудов под контролем ультразвука.
Лечение трещин прямой кишки и геморроя консервативно и комбинированно с использованием малоинвазивных современных методик.
Владение методикой дезартеризации - самым современным методом лечения геморроя путем прошивания геморроидальных сосудов под контролем ультразвука.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1200 р
Хирург
1200 р
Хирург-колопроктолог
1200 р
Первичный приём взрослых
Хирург-колопроктолог
1500 р
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
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