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Приходько Ольга Владимировна
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Приходько Ольга Владимировна

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Хирург-колопроктолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", диплом с отличием, 1988 г. окончания.
  • Клиническая ординатура на кафедре госпитальной хирургии, 1988-1990 гг.
  • Очная аспирантура по специальности "Хирургия", 1990-1993 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • В 1996г. присуждена ученая степень Кандидата медицинских наук (КМН).
  • Присвоена высшая квалификационная категория по специальности "Хирургия", в последующем категория неоднократно подтверждалась, 2003 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Колопроктология", 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ "Городская клиническая больница №10" МЗХК Колопроктологическое отделение.
  • С 2015 г. -2018 г. врач-колопроктолог "Медикал Он Групп.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1200 р
Хирург
1200 р
Хирург-колопроктолог
1200 р
Первичный приём взрослых
Хирург-колопроктолог
1500 р
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
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