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Барсукова Арина Александровна
6.0
0
Барсукова Арина Александровна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Хабаровск, ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
650 р
0 отзывов
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