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Барышко Николай Николаевич
6.0
0
Барышко Николай Николаевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. - 1995 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Анестезиолог - Реаниматолог", 2016 г окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
0 отзывов
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