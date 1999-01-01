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  3. Даниленко Ольга Викторовна
Даниленко Ольга Викторовна
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Даниленко Ольга Викторовна

Патологоанатом
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Патологоанатомия", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Патологоанатомия, 2007 г.
  • ИПКСЗ, Патологоанатомия, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Патологоанатомия, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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